Serie A, Milan e Cagliari sono le due squadre che hanno realizzato più gol dall’interno dell’area di rigore

vedi letture

Come riporta il sito della Lega Serie A, Milan (96%, 64/67) e Cagliari (95%, 35/37) sono le due squadre che in questo campionato hanno realizzato più gol dall’interno dell’area di rigore. I sardi, al pari della Roma, sono anche quelli che hanno concesso in percentuale più reti da dentro l’area (93%, 56/60), al contrario dei rossoneri, che sono quelli ad aver concesso più reti da fuori in valore assoluto (10).

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

Data: sabato 11 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it