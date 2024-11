Serie A: Milan-Juve e Napoli-Roma, sfide per grandi ex

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - La Serie A riparte con Milan-Juventus dove i punti in palio saranno pesantissimi. Gli esperti Sisal ritengono i rossoneri favoriti a 2,15 contro il 3,60 della Juventus con il pareggio in quota a 3,20. In un match dove l'Under, a 1,65, si fa preferire all'Over, offerto a 2,10, occhi puntati sul grande ex, Alvaro Morata: una sua rete è offerta a 3,50. Dall'altra parte, Timothy Weah protagonista con gol o assist è dato a 3,00. Domenica di grandi emozioni al Maradona dove il Napoli capolista riceve la Roma con l'esordio di Claudio Ranieri. Antonio Conte parte favoritissimo, per gli esperti Sisal, a 1,72 rispetto al blitz giallorosso offerto a 5,00 mentre si scende a 3,50 per il pareggio.

Le marcature non dovrebbero mancare, con l'ex Romelu Lukaku a segno contro i giallorossi si gioca a 2,75. La Roma si affida a Dovbyk, pronto a entrare nel tabellino dei marcatori a 3,50. La Lazio a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato, a 1,90, che ospita un Bologna che sogna il secondo blitz consecutivo all'Olimpico, in quota a 4,50, dopo aver sconfitto la Roma. L'Inter, vincente a 1,38, vola a Verona contro l'Hellas, trionfo a 8,00, che non sconfigge i nerazzurri da 32 anni. L'Atalanta parte favorita, a 1,62, contro il Parma, dato a 5,00 ma da non sottovalutare, mentre la Fiorentina, tre punti a 2,25, vola a Como, vincente a 3,25, in un match tutto da seguire (ANSA).