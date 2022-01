Serie A, Milan-Juventus: le quote del match tra rossoneri e bianconeri

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Domenica sera si accenderanno le luci a San Siro per una sfida, quella fra Milan e Juventus, che può avere ripercussioni chiave-scudetto e in ottica Champions. Sarà una partita in perfetto equilibrio, per gli esperti di Sisal Matchpoint: la vittoria di una delle due è offerta a 2,70, la divisione della posta in quota a 3,20. Probabile che entrambe trovino la via della rete, tanto che il 'Goal', a 1,65, è più probabile del 'NoGoal', a 2,10. Non è da escludere un ribaltone, che si gioca a 7,25; anche un consulto dell'arbitro al Var, in quota a 3,50, è ipotesi concreta. Morata nelle vesti di primo marcatore è dato a 8,50, mentre un'altra marcatura di Rebic è offerta a 3,75. Domani sera all'Olimpico andrà in scena il secondo big-match della Serie A, con la Lazio che riceve l'Atalanta: i bergamaschi, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, partono favoriti a 2,20 nei confronti dei biancocelesti, in quota a 3,10, mentre per il pareggio si sale fino a 3,60. Le sfide più recenti hanno sempre regalato tanti gol ed emozioni: normale che la Combo Goal+Over 3,5, offerta a 2,50, goda di buone chance. La Lazio non batte l'Atalanta in casa dal gennaio di cinque anni fa quando la sfida terminò 2-1: ripetersi domani sera è dato a 11,50, mentre lo stesso risultato esatto, ma a favore degli ospiti, si gioca 9,50. Protagonista di quella sfida fu la coppia d'oro di Sarri, Immobile e Milinkovic-Savic. La supercoppia, Milinkovic assist per il gol di Immobile, è in quota a 7,50. Senza Zapata è Luis Muriel il terminale di Gasperini: il colombiano ha già realizzato quattro gol contro la Lazio e la quinta marcatura è data a 2,50. L'Inter capolista, 3 punti a quota rasoterra, di 1,10, non dovrebbe incontrare problemi contro il Venezia, offerto a 27, che non vince in campionato dal 21 novembre. Giornata sulla carta favorevole anche al Napoli, vincente a 1,16, nel derby campano contro la Salernitana, data a 16. La Fiorentina, favorita a 1,65, non deve sottovalutare il Cagliari del livornese Mazzarri, il cui successo si gioca a 4,75. La Roma, avanti a 1,80, ritrova l'ex Andreazzoli con l'Empoli, il cui successo pagherebbe 4 volte la posta. (ANSA).