Serie A, Milan-Napoli a caccia di riscatto

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Dopo la sosta tutti in campo. Milan-Napoli è, tra le gare della 13/a giornata, quella che offre un banco di prova delicato per entrambe le squadre, con i partenopei reduci dall'insubordinazione dei giocatori, Atalanta-Juve, che apre domani il tris di anticipi, vede lo scontro tra Gasperini e Sarri, con i bergamaschi che sognano lo sgambetto alla capolista. Vista la quasi certa assenza di Ronaldo, Dybala avrà la chance di mettersi ancora in luce. Gli analisti Snai danno fiducia ad Ancelotti, la cui vittoria è offerta a 2,20; per i rossoneri la quota sale a 3,15, il pareggio a a 3,50. Il caos in casa Napoli prima della sosta ha reso instabile il futuro di Ancelotti, che è diventato l'allenatore più a rischio di tutta la Serie A: l'esonero o le dimissioni entro Natale sono precipitate a 2,50. Equilibrata la sfida di Bergamo: l'1 di Gasperini vale 2,75, per la Juve si scende a 2,50 (pareggio è dato a 3,45). Sui marcatori la scelta dei quotisti va su Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, dati a 2,50 davanti a Duvan Zapata, a 2,75. Trasferta in casa del Torino alla portata dell'Inter (1,85 contro il 4,25 dei granata e il 3,55 del pari). Domenica la Lazio avanti con i favori del pronostico (1,75) con il Sassuolo (4,25). Avanti anche la Roma con il Brescia. (ANSA).