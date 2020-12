Serie A, Milan ottavo nella speciale classifica del possesso palla

Come riporta Tuttosport, il Milan, con una media di 27 minuti e 29 secondi a partita, occupa l’ottavo posto nella speciale classifica del possesso palla in Serie A. Davanti ci sono Juventus, Napoli, Inter, Fiorentina, Sassuolo, Atalanta e Lazio. Questo perché i rossoneri cercano la verticalizzazione più rapidamente di altre squadre. Il Milan gestisce il pallone nella propria metà campo molto più che in quella avversaria (15 minuti e 33 secondi contro 11 minuti e 56 secondi). I ragazzi di Pioli, infatti, preferiscono attendere gli avversari per avere più spazio e lanciarsi rapidamente verso l’area avversaria.