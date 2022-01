Serie A, Milan-Roma: le previsioni dei bookmakers

La Serie A si appresta a ritornare in campo per preparare il primo impegno del nuovo anno, con una novità introdotta questa stagione e relativa al calendario del girone di ritorno, che si terrà in modo asimmetrico. Il nuovo format, già in vigore in altri campionati come la Premier League, la Liga e la Ligue 1, avrà una particolare novità rispetto alle altre nazioni che lo hanno adottato, con le partite del ritorno totalmente diverse da quelle di andata, sia come ordine, sia come composizione all'interno dello stesso turno.

Proprio riguardo alla prima giornata di ritorno si parte subito con il botto: Milan-Roma sarà il match clou alle ore 18:30 mentre Napoli-Juventus sarà la partita da seguire alle ore 20:45. Due sfide già fondamentali per quanto riguarda la corsa scudetto e per un piazzamento in zona Champions: da un lato Milan e Napoli non vogliono perdere terreno dalla capolista Inter, che sarà impegnata nella trasferta di Bologna, dall’altro Roma e Juve cercano di recuperare punti preziosi su chi sta davanti.

MILAN – ROMA

I rossoneri, reduci dalla vittoria esterna per 2-4 ad Empoli, sono alla ricerca del secondo successo consecutivo dopo i passi falsi ad Udine e in casa contro il Napoli; di fronte ci sarà una Roma che punta al colpaccio esterno per dar seguito alla bella vittoria esterna ottenuta a Bergamo contro l’Atalanta. Secondo i migliori siti di scommesse recensiti su scommetteronline.info, ci aspetta una partita dove ci saranno diversi gol e con il Milan che parte con i favori del pronostico. Per gli uomini guidati da José Mourinho non sarà facile riuscire ad espugnare San Siro ed ottenere i tre punti.

I PRECEDENTI

Negli ultimi 10 incontri il bilancio è a favore dei rossoneri: cinque vittorie per il Milan, tre vittorie giallorosse e due pareggi. L’ultimo successo giallorosso a San Siro risale alla stagione 2017/2018 quando in panchina c’era Eusebio Di Francesco. Le ultime due sfide, giocate all’Olimpico di Roma, sono terminate entrambe con una vittoria rossonera e con il risultato di 1-2.

PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda gli undici che scenderanno in campo, saranno da valutare le condizioni fisiche di Ibrahimovic, Calabria, Rebic e Leao per la gara con la Roma. Certe le assenze di Kessié, Bennacer e Ballo-Touré (per via della Coppa d'Africa). Pioli potrebbe scegliere il suo fedele 4-2-3-1, con Bakayoko e Tonali che saranno probabilmente gli interpreti della mediana. I trequartisti titolari della compagine rossonera dovrebbero essere Saelemaekers, Diaz e Messias, i quali avranno il compito di fornire palle goal all'unica punta Giroud.

In casa giallorossa da valutare il rientro di Pellegrini che spera di esserci per l’importante sfida contro i rossoneri. Pronto Mkhitaryan a prendere il suo posto qualora non dovesse farcela. In difesa conferme per Smalling, Mancini e Ibanez mentre in attacco dovrebbero partire dall’inizio Zaniolo, Abraham ed El Shaarawy.