Serie A, Milan-Salernitana: ecco tutte le statistiche del match

San Siro è pronto ad abbracciare i ragazzi di Pioli che dopo 11 anni sono tornati a staccare il pass per i quarti di finale di Champions League, avendo eliminato il Tottenham di Conte. Si gioca di lunedì sera, e l'avversario per la 26ma di Serie A è la Salernitana di Paulo Sousa, che è subentrato recentemente a Davide Nicola. Il Milan è chiamato a fare punti soprattutto perché la concorrenza per i primi quattro posti è serratissima, e la sconfitta a sorpresa dell'Inter in casa dello Spezia (per mano anche di Daniel Maldini) è un'occasione fondamentale per recuperare terreno, visto che il Napoli è ormai fuori portata per tutti.

Si giocherà il 13 marzo, sarà la 21ma volta nella storia del Milan. Finora 10 vittorie, 9 pareggi e una sola sconfitta, arrivata nel 1977, un 1-2 a casa della Juventus (autorete di Scirea e gol di Boninsegna su rigore e Causio). L'ultimo precedente è un pareggio, ottenuto a Verona in casa del Chievo, per 0-0, nel 2016. Prima di quello, un 1-1 contro il Bari nel 2011, partita in cui Cassano a 8 minuti dalla fine pareggiò il vantaggio pugliese di Rudolf nel primo tempo. L'ultima vittoria risale al 2005, quando il Milan sconfisse la Sampdoria per 1-0, con gol di Kakà al 65'.

La Salernitana è un avversario che il Milan ha incontrato pochissime volte nella sua storia, e a distanza di tante stagioni tra un precedente e l'altro. Per la prima volta, la scorsa stagione ha visto i campani riuscire a salvarsi in Serie A, quindi sarà la prima occasione in cui Milan e Salernitana si sfidano in due stagioni consecutive. Sarà la sfida n.8 in totale, la n.4 in casa. I precedenti sono tutti in Serie A, nelle tre stagioni (1947-48, 1998-99 e 2021-22) che hanno visto Milan e Salernitana prendere parte insieme alla competizione.