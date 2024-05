Serie A, Milan-Salernitana: tutte le statistiche pre partita

Milan vs Salernitana del 25.05.2024 - Statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Finisce la stagione 2023-24, che non sarà ricordata con piacere dai tifosi rossoneri per tanti motivi.

Primo tra tutti, il ventesimo Scudetto dell'Inter, ottenuto matematicamente in un derby in cui il Milan giocava in casa. Poi, per un'eliminazione ai gironi di Champions in un gruppo che si è rivelato essere il più tosto di tutti, visto che le due formazioni che sono passate sono arrivate entrambe in semifinale, ed avendo giocato contro, una delle due, il Dortmund, andrà a giocarsi la Finalissima. Se ci mettiamo anche l'eliminazione in Europa League per mano di una Roma compatta, ma di certo non imbattibile, visto che si può sicuramente dire senza timore di smentita che siano stati più i demeriti di un Milan svogliato ed impalpabile che quelli di una Roma che non ha fatto altro che giocare a pallone, senza fare niente di straordinario. L'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta avvenuta ai quarti è stato un incidente minore, e il secondo posto in Serie A non placa di certo gli animi.

Ci saranno degli addii, alcuni davvero importanti. Primo su tutti, per l'impatto che ha avuto, è quello di Olivier Giroud, che andrà a Los Angeles, e dopo l'Europeo lascerà anche la nazionale francese. Non meno importante, per la mentalità che ha portato a Milanello, l'addio di Simon Kjaer. Altri giocatori non rinnoveranno, ad esempio Mirante. E' stato ufficializzato l'addio anche dell'allenatore, Stefano Pioli, che domani siederà sulla panchina rossonera per l'ultima volta, la numero 240. Con lo Scudetto 2022 è entrato nella storia rossonera di diritto, e con le panchine ottenute chiude al settimo posto di tutti i tempi, davanti a un mostro sacro come Sacchi.

Il sesto posto è occupato da Nils Liedholm con 280 panchine. In quanto a vittorie, invece Pioli è sesto, con 130, e con la possibilità di chiudere a 131.

Si giocherà il 25 maggio, un giorno infausto per i colori rossoneri. Non si gioca in questa data dalla maledetta notte di Istanbul del 2005, quando il Milan cadde ai rigori contro il Liverpool in Finale di Champions, dopo avere chiuso il primo tempo sul 3-0. Sette minuti fatali ai rossoneri nella ripresa rimisero tutto in discussione, e poi ai supplementari i tentativi del Milan si infransero sul muro rosso inglese. Sarà in generale la nona volta che il Milan gioca in questa data, ed è riuscito a vincere in una sola occasione, nella Coppa Italia 1974-75,

in un derby esterno: finì 1-0 con gol di Sabadini al minuto 81. In Serie A l'ultimo precedente risale alla stagione 1996-97, quando il Milan fu battuto per 2-0 in casa del Vicenza, con gol di Ambrosetti ed autogol di Baresi.

Nel 1957-58, il Milan fu umiliato dal Genoa in casa per 5-1: doppietta di Abbadie e tripletta di Barison per i liguri, gol su rigore di Fontana per il Milan, fu il momentaneo 1-3.

L'avversario che dividerà il campo con il Milan per quest'ultima giornata di Campionato è la Salernitana.

I campani sono già retrocessi da tempo e questa per loro è stata una stagione estremamente travagliata. Finora le sfide tra Milan e Salernitana sono state pochissime volte nella sua storia.

Sarà la sfida n.10 in totale, la n.5 in casa. I precedenti sono tutti in Serie A, nelle quattro stagioni (1947-48, 1998-99, 2021-22 e 2022-23) che hanno visto Milan e Salernitana prendere parte insieme alla competizione.

Il bilancio complessivo delle 9 sfide giocate finora è di 5 vittorie del Milan, una vittoria dei campani (in quell'occasione, il 06/06/1948, finì 4-3), e tre pareggi, il 2-2 di Salerno di questa stagione e della stagione

2021-22, e l'1-1 casalingo dello scorso marzo.

In casa il Milan si è sempre imposto tranne che nell'ultimo precedente: 2-0 nel gennaio 1948 (Riccardo Carapellese e Pietro Degano), 3-2 nel gennaio 1999 (doppietta di Oliver Bierhoff e gol di George Weah). Ancora 2-0 nel 2021-22, con gol nei primi minuti di Kessié (al 5') e di Saelemaekers (al 18'), e 1-1 la scorsa stagione, con vantaggio rossonero di Olivier Giroud al 46' del primo tempo, e pareggio di Dia al 61'.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Solo un giocatore ha avuto un Milan-Salernitana come ultima presenza con la maglia rossonera: si tratta di

Pietro Pellegri, che mestamente finì la sua breve e poco significativa esperienza con l'ennesimo infortunio, dopo 15 minuti di gioco, il 4 dicembre 2021.

E' Oliver Bierhoff il giocatore ad aver segnato più gol alla Salernitana, ben 3, avendo trovato la via della rete anche a Salerno nel settembre 1998. La doppietta di Bierhoff del 31/01/1999 è stata l'unica marcatura multipla contro la Salernitana.

Arbitrerà Di Marco della sezione di Ciampino, sarà una prima assoluta per lui alla direzione del Milan.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)