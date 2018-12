Serie A, Milan secondo per passaggi riusciti

Il Milan ha registrato l'86.5% di passaggi riusciti in questa Serie A: soltanto la Juventus ha una percentuale migliore (87.4%). I rossoneri, inoltre, sono la squadra che ha tentato di più la conclusione da fuori area in Serie A (39). Infine, sempre gli uomini di Gattuso, hanno segnato il 33.3% dei gol in questa Serie A da fuori area (otto su 24): record per questo campionato.