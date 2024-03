Serie A, Milan secondo per rendimento in trasferta: 27 i punti conquistati lontano da San Siro

Parlando del rendimento in trasferta del Milan nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida dell'Olimpico contro la Lazio tenutasi giovedì pomeriggio presso la sala stampa di Milanello, Stefano Pioli ha detto: "Dobbiamo migliorare i nostri numeri in trasferta [...]". Messaggio recepito alla perfezione dei giocatori rossoneri, che non hanno perso occasione per accontentare le richieste del loro allenatore e vendicare la brutta sconfitta contro i biancocelesti di un anno prima.

Con la vittoria di venerdì sera contro la Lazio, infatti, il Milan ha conquistato 27 dei 42 punti disponibili dalle sfide giocate lontane da San Siro fino a questo momento in Serie A. Numeri tutt'altro che da sottovalutare, visto e considerato che quello del diavolo è il secondo miglior rendimento della stagione, a pari merito con la Juventus e dietro solo all'Inter.

RENDIMENTO IN TRASFERTA: LA CLASSIFICA DI SERIE A COMPLETA

1. Inter 35 pt. (11V, 2 P)

2. ⁠Juventus 27 pt. (8V, 3P, 3S)

3. ⁠Milan 27 pt. (8V, 3P, 3S)

4. ⁠Napoli 22 pt. (6V, 4P, 4S)

5. ⁠Lazio 19 pt. (6V, 1P, 7S)

6. ⁠Roma 17 pt. (5V, 2P, 6S)

7. ⁠Bologna 16 pt. (3V, 7P, 3S)

8. ⁠Fiorentina 16 pt. (4V, 4P, 6S)

9. ⁠Monza 16 pt. (4V, 4P, 5S)

10. ⁠Atalanta 15pt. (4V, 3P, 6S)

11. ⁠Empoli 15 pt. (4V, 3P, 6S)

12. ⁠Genoa 13 pt. (3V, 4P, 6S)

13. ⁠Torino 13 pt. (3V, 4P, 6S)

14. ⁠Udinese 12 pt. (2V, 6P, 5S)

15. ⁠Sassuolo 8 pt. (2V, 2P, 10S)

16. ⁠Cagliari 7pt. (1V, 4P, 9S)

17. ⁠Salernitana 7pt. (1V, 4P, 8S)

18. ⁠Verona 6pt. (1V, 3P, 10A)

19. ⁠Lecce 6pt. (0V, 6P, 8S)

20. ⁠Frosinone 3pt. (0V, 3P, 10S)