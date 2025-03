Serie A, Monza-Torino 0-2: Elmas e Casadei piegano i brianzoli

Una partita gestibile sulla carta ma potenzialmente scivolosa per il Torino, che con un gol per tempo scaccia guai e affonda il Monza: prima Elmas, poi Casadei e Vanoli si prende la vittoria per 2-0 e tre punti. Si fa ulteriormente critica la situazione dei brianzoli, a picco in classifica.

Elmas apre. Tra sogni e realtà, Monza e Torino si giocano obiettivi diversi, con quello più impellente dei biancorossi di assicurarsi la salvezza stagionale. La partita non è scandita da ritmi irresistibili, tra un tentativo di Casadei e Keita a rispondere nei primi minuti. Una chance gettata da Walukiewicz, finché Elmas griffa il match al 41’ con un destro in girata imprendibile per Turati. E il Monza si ritrova costretto a inseguire

Casadei sfonda tutto. Nella ripresa è la presenza di Casadei in area a creare scompiglio dalle parti del Monza e Turati chiamato alla parata in extremis sotto la traversa dell’ex Inter. Un salvataggio di Maripan sulla zampata di Zeroli lascia scattare il contropiede perfetto del Torino chiuso dal diagonale di Che Adams. Il tempo di pazientare per un ingenuità del Monza, o meglio di Palacios, che Casadei scippa il pallone e in area scaglia una mina. Il Monza prova a reagire al 2-0 incassato con un mancino a giro di Dany Mota, che impegna Milinkovic-Savic ma non riapre la partita.

Con questo successo il Toro ritrova un successo fuori casa che mancava dal 13 dicembre con l’Empoli. Chissà che la corsa per un posto in Europa non riservi sorprese da qui alla fine della stagione. Preoccupa e non poco la posizione del Monza di Nesta, sempre più ultimo e lontano dal Venezia.