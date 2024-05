Serie A, Napoli-Bologna 0-2: felsinei terzi. Al Milan serve vincere per assicurarsi un posto in Supercoppa

vedi letture

Il Bologna di Thiago Motta schianta 2-0 un Napoli stranito all'interno di un Maradona rassegnato. La sfida viene decisa nel primo tempo, con i due gol rossoblu (Ndoye e Posch) ed il rigore di Politano neutralizzato da Ravaglia. I felsinei sono quindi momentaneamente al terzo posto e ad un passo dalla qualificazione aritmetica in Champions League. Anche il Milan guardava interessato a questa sfida: ora i rossoneri per assicurarsi la qualificazione aritmetica alla prossima Supercoppa Italia, visto che la Juventus è ormai in finale di Coppa Italia, hanno bisogno dei tre punti questa sera contro il Cagliari.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 92*

Milan 71

Bologna 67*

Juventus 66

Atalanta 60

Roma 60

Lazio 56

Napoli 51*

Fiorentina 50

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 37

Hellas 34

Cagliari 33

Frosinone 32*

Empoli 32

Udinese 30

Sassuolo 29

Salernitana 15

* una partita in più