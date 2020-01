Serie A, Napoli-Fiorentina 0-2: toscani a -1 dal Milan

Con Napoli-Fiorentina 0-2 si è concluso il sabato della 20^ giornata di Serie A. La squadra allenata da Beppe Iachini si è imposta per due reti a zero, Chiesa e Vlahovic, sui padroni di casa. Di seguito la classifica aggiornata, in attesa delle gare di domani:

Juventus 48

Inter 46

Lazio 45

Atalanta 35

Roma 35

Cagliari 29

Parma 28

Torino 27*

Verona 25**

Milan 25

Udinese 24

Fiorentina 24*

Napoli 24

Bologna 23

Sassuolo 22*

Sampdoria 19*

Lecce 15

Genoa 14

Brescia 14

SPAL 12



* Una partita in più

** Una partita in meno