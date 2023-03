Serie A: Napoli-Lazio 0-1

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - La Lazio batte 1-0 il Napoli a Maradona nell'anticipo della 25/a giornata di serie A, infliggendo alla capolista la prima sconfitta casalinga del campionato e la seconda in assoluto. Per la squadra di Sarri, il successo vale anche il secondo posto provvisorio ma soprattutto un bel colpo in chiave Champions. I biancocelesti hanno avuto subito un'occasione quando Di Lorenzo ha salvato sulla linea un colpo di testa di Vecino ma i padroni di casa hanno da lì guidato il gioco per l'intera frazione. Una gestione però sterile anche per l'attenta applicazione dei rivali. Ben più attiva nella ripresa, la squadra di Spalletti ha provato l'assedio ma poco dopo il 20' è arrivato un po' inatteso il vantaggio della Lazio, su tiro da fuori di Vecino imprendibile per Meret. Osimhen, non brillantissimo come Kvara, ha colpito di testa la traversa come più tardi Milinkovic-Savic su punizione. (ANSA).