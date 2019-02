Serie A: Napoli-Sampdoria 3-0

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Il Napoli batte la Sampdoria 3-0 nel secondo anticipo della 22/a giornata di serie A, reagendo con una ottima prestazione alle eliminazione dalla Coppa Italia. La squadra di Carlo Ancelotti è entrata in campo molto determinata per piegare la resistenza dei blucerchiati, segnando al 25' con Milik e al 26' con Insigne e non correndo poi particolari rischi di una possibile rimonta fino al rigore al 44' st realizzato da Verdi che ha chiuso il match. Sono otto, in attesa di Juve-Parma di stasera, i punti di distacco tra gli azzurri e la capolista, mentre la Samp resta a quota 33. E' sfumato, infine, il sogno di Quagliarella di andare in gol per la 12/a partita di fila, conquistando così il primato solitario che ora condivide con Batistuta.