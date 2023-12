Serie A, nel 2024 con questa classifica: Milan terzo, la lotta scudetto è aperta

Il Milan ha vinto 1-0 contro il Sassuolo. Un gol di Pulisic basta ai rossoneri di Pioli per portare a casa tre importanti punti, che garantiscono al Milan di chiudere il 2023 al terzo posto in solitaria. Oltre ai rossoneri, alle 18 in campo anche Verona-Salernitana: è la squadra di Pippo Inzaghi a trionfare, salendo a 12 punti senza però schiodarsi dall'ultimo posto in classifica. In serata Juventus-Roma chiude la giornata, con i bianconeri che trionfano e accorciano sull'Inter. Ecco la classifica aggiornata di Serie A dopo tutti i risultati della 18esima giornata:

Inter 45

Juventus 43

Milan 36

Fiorentina 33

Bologna 31

Atalanta 29

Roma 28

Napoli 28

Lazio 27

Torino 24

Monza 22

Lecce 20

Genoa 20

Frosinone 19

Udinese 17

Sassuolo 16

Hellas Verona 14

Cagliari 14

Empoli 13

Salernitana 12