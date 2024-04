Serie A, nessuno come il Milan dalla panchina: il dato statistico

Il Milan in questa seconda parte di campionato sta facendo la differenza. Il contributo a cambiare le sorti della stagione rossonera lo hanno dato soprattutto le seconde linee e in particolare Luka Jovic e Noah Okafor che spesso si sono dimostrati decisivi con le loro reti. E proprio per quanto riguarda i gol dalla panchina, la squadra allenata da Stefano Pioli guarda tutti dall'alto in basso con 14 reti segnate con uomini che si sono alzati dalla panchina: due gol in più rispetto all'Empoli, al Napoli e al Cagliari che occupano la seconda posizione.

La top ten dei gol dalla panchina:

MILAN 14

Empoli 12

Napoli 12

Cagliari 12

Atalanta 11

Lecce 9

Roma 9

Inter 9

Bologna 8

Hellas Verona 8