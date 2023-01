Serie A, nessuno dribbla come Leao in campionato

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao è in testa alla classifica di dribbling riusciti in Serie A: nessuno ha fatto registrare i numeri del portoghese rossonero in questo fondamentale. Sono ben 28 i dribbling andati a buon fine che Leao ha fatto registrare nel massimo campionato fino a questo punto della stagione: al secondo posto Mazzocchi della Salernitana. Lo riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina.