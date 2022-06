Serie A, noti i 7 blocchi del campionato per stabilire giorni e orari di gara

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Lega Serie A, dopo aver presentato in data odierna il calendario del prossimo Campionato di calcio 2022/2023, in anticipo (50 giorni prima l’inizio del torneo) rispetto a quanto avvenuto negli scorsi anni, ha reso noto anche il programma dei blocchi delle giornate di Campionato per stabilire giorni e orari di gara, indicando già le 7 date in cui saranno fissati anticipi e posticipi.

Lega Serie A si è così allineata con quanto già avviene in uno dei principali tornei europei, la Premier League, riuscendo inoltre a stabilire un numero di blocchi di ripartizione delle giornate di Campionato (7) inferiore a quello previsto nella massima divisione inglese (10).

Il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha dichiarato: “La spettacolarità dello scorso Campionato ci ha spinto a compiere un ulteriore sforzo per renderlo ancora più avvincente, anche grazie a una tempistica di pubblicazione dei calendari e di ripartizione dei blocchi degli anticipi e posticipi che recepisce le richieste raccolte in questi mesi dai tifosi. Così facendo, inoltre, i Club potranno pianificare al meglio preparazione e trasferte. Anticipare la tempistica e la struttura del calendario ha richiesto uno sforzo supplementare, di cui ringrazio l’AD, il nostro direttore Andrea Butti e tutto il personale della Lega coinvolto”.

Giornate dalla 1 alla 5 – 30 giugno 2022

Giornate dalla 6 alla 16 – 30 agosto 2022

Giornate dalla 17 alla 21 – 24 ottobre 2022

Giornate dalla 22 alla 29 – 10 novembre 2022

Giornate dalla 30 alla 34 – 21 marzo 2023

Giornate dalla 35 alla 37 – 28 aprile 2023

Giornata 38 – 29 maggio 2023