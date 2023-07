Serie A, nuovo nulla di fatto sui diritti tv

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Nuovo nulla di fatto sul fronte diritti tv per la Lega Serie A. Dopo aver ricevuto le offerte definitive da parte di Dazn, Mediaset e Sky, l'odierna assemblea dei club ha deciso di prendersi tempo per valutare la situazione. "Ieri sera la Lega Serie A ha concluso il secondo round di trattative private con la ricezione delle offerte migliorative da parte dei tre broadcaster, DAZN, Mediaset e SKY", ha spiegato la stessa Lega in una nota.

"Come previsto dalle norme dell'Invito a Offrire, le offerte ricevute restano valide e vincolanti fino al prossimo 15 ottobre, nelle more la Lega Serie A e le Società continueranno a lavorare con l'obiettivo di massimizzare il valore dei propri diritti audiovisivi", ha concluso la Lega Serie A. (ANSA).