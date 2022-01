Serie A, nuovo protocollo per i rinvii: si giocherà con 13 giocatori disponibili

Ci sarà un nuovo protocollo per la Serie A in ambito Covid. Perché la riunione del Consiglio di Lega ha portato a stilare un nuovo regolamento in stile UEFA: si potrà giocare con 13 giocatori disponibili, di cui un portiere. Ci sarà l'obbligo di giocare, pescando eventualmente dalla Primavera. La Lega ricorrerà al Tar contro i provvedimenti delle ASL che non terranno conto delle disposizioni del 30 dicembre scorso.