Serie A, Orsolini prolunga il suo contratto con il Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 24 AGO - Riccardo Orsolini ha rinnovato il suo contratto in scadenza con il Bologna al 30 giugno 2024 fino al 30 giugno 2027. Rinnovo triennale, quindi, per l'esterno destro d'attacco rossoblù. A comunicarlo, il Bologna: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'attaccante Riccardo Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027". (ANSA).