Serie A, pareggio per la Fiorentina: Gosens evita la beffa a Palladino, col Monza è 2-2

La Fiorentina di Palladino e dell'ex Milan Adli pareggia 2-2 in casa contro il Monza, al termine di una gara divertente ed equilibrata. Basta un tiro in porta per vedere il primo gol e questo arriva al 19’, quando Djuric vince un duello in area con Biraghi e batte Terracciano, sfruttando il preciso appoggio di Pereira dalla fascia destra. Alla mezz’ora i brianzoli servono il bis, capitalizzando al meglio la seconda conclusione in porta dell’intero match: gran destro dal limite di Daniel Maldini, palla all’angolino e 0-2.

Appena prima del recupero altri timidi segnali di Viola, con un colpo di testa di Beltran largo. Sul calcio d’angolo che segue, la zampata di Kean su sponda di Ranieri che riapre il match anche e soprattutto a livello emotivo, punteggio di 1-2 all’intervallo. Nella ripresa, otto lunghi minuti di recupero, nei quali il Monza si asserraglia compatto a difendere in area di rigore e a opporsi ai tentativi dei padroni di casa verso la porta. E al quinto giro d’orologio nell’extra time, ecco l’episodio che cercavano la Fiorentina e Palladino: cross preciso di Adli su calcio d’angolo, sbuca Gosens che di testa fa la barba alla traversa e il Franchi esplode nell’esultanza per il 2-2. Ci sarebbe tempo anche per qualcos’altro, ma il castello difensivo ospite regge all’urto e per entrambe le squadre altro pareggio in campionato.