Serie A, Pellegri ribalta la sfida contro il Verona: il Torino vince 2-1 al "Bentegodi"

Bella e divertente partita tra Verona e Torino, con la preziosa vittoria dei ragazzi di mister Juric ai danni dei padroni casa, 2-1 il risultato finale grazie alle reti di Świderski per i ragazzi allenati da Baroni, Savva e Pellegri per i granata. Il Verona mastica amaro, perchè con una vittoria avrebbe potuto raggiungere la salvezza aritmetica in Serie A, e il gol di Świderski al 67' aveva illuso e non poco il popolo veronese. Il Torino, grazie a una reazione di orgoglio nel finale infligge così un'amara sconfitta al gruppo di Marco Baroni, a 4 punti dalla delicata zona retrocessione occupata in questo momento dall'Udinese.