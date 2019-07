Serie A, plusvalenze alle stelle: 717 milioni di euro nell'ultima stagione

Settecentodiciassette milioni di euro di plusvalenze effettuate tra il primo luglio 2018 e il 30 giugno 2019. E' il dato raccolto dal quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola, che fa il punto su una pratica sempre più utilizzata per questioni di bilancio dai club di Serie A.

Più di un terzo di questa cifra - si legge - arriva solo da due società: nell'ultimo bilancio la Juventus ha effettuato plusvalenze per 113 milioni di euro, la Roma per 132 milioni. Plusvalenze molto utilizzate nell'ultimo anno anche dal Napoli, che ha definito plusvalenze per 86 milioni di euro.

Tanti scambi, pochi soldi - Per effettuare plusvalenze, sempre più utilizzati gli scambi che riducono drasticamente il reale esborso di denaro: è il caso - stando solo alle ultime settimane - di Diawara-Manolas, di Luca Pellegrini-Spinazzola o Brazao-Adorante, ma anche della trattativa che ha portato Sensi all'Inter. Tutti calciatori messi a bilancio a cifre che poi non sono quelle realmente sborsate. In pratica, solo un euro su 4 è stato speso davvero.