Serie A, poker dell'Atalanta contro la Salernitana di Inzaghi

Il posticipo della domenica sera termina con una vittoria netta dell'Atalanta sulla Salernitana con il risultato di 4-1 in favore della Dea. Pirola illude i granata nel primo tempo, nella ripresa prima il pareggio di Muriel, poi il vantaggio siglato da Pasalic. Il tris lo firma Charles De Ketelaere, bravo poi anche a servire Miranchuk per il 4-1 finale. Bergamaschi che superano la Roma e si proiettano verso il 4^posto, crisi per la Salernitana, ultima e con il Milan prossimo avversario.