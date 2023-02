Serie A, prima vittoria per la Cremonese: Roma ko allo Zini

MilanNews.it

Prima vittoria in Serie A per la Cremonese, che allo Zini ha battuto la Roma nell'incontro valido per la ventiquattresima giornata. I grigiorossi hanno sbloccato il parziale con l'ex Milan Tsadjout, subendo il pareggio nella ripresa da parte di Spinazzola. Poco prima del novantesimo minuto, i lombardi hanno ritrovato il vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Ciofani.