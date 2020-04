Serie A propone "ricominciamo con coppa Italia"

(ANSA) - MILANO, 15 APR - La Serie A si prepara a essere il primo campionato a tornare in campo in Italia, come ipotizzato oggi dalla Federcalcio nel corso dell'incontro con la Commissione medico scientifica, e studia una formula per ricominciare dalla coppa Italia quando si concluderà lo stop per il coronavirus. E' la proposta formulata dal Consiglio di Lega che verrà portata in assemblea martedì prossimo, a quanto apprende l'ANSA. In attesa del via libera del governo, il Consiglio di Lega ha ritenuto più opportuno ripartire con le due semifinali di ritorno di coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter, due partite da trasmettere in chiaro sulla Rai, con un forte appeal nazionale, consentendo così alle altre 16 squadre di avere più tempo per preparare il ritorno in campo. E' difficile parlare ancora di date, ma se la coppa Italia si giocasse il 27 e 28 maggio, il campionato riprenderebbe il fine settimana del 31 maggio. Secondo questo schema, la cui fattibilità è sottoposta ovviamente alle decisioni del governo, l'idea è di concludere il campionato il 2 agosto. A quanto si apprende, la Lega intende fare una sintesi fra il vademecum della Federazione internazionale di medicina dello sport e la commissione medico scientifica della Federcalcio, con precauzioni ancora più rigide. Per minimizzare il rischio, si prevederebbe la sanificazione con ozono di palestre e locali dei centri sportivi, check up approfondito sui calciatori, con tampone, ecocardiogramma e spirografia 2-3 giorni prima della ripresa dell'attività, test sierologico per chi esce dall'area protetta, e in caso di positività si prevede l'isolamento del singolo, non dell'intera squadra. (ANSA).