Serie A, proposto un torneo U23 intitolato a Berlusconi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, nell'assemblea di ieri della Lega di Serie A si sarebbe discusso di creare un torneo alla memoria di Silvio Berlusconi. Secondo la rosea sarebbe una competizione per valorizzare i giovani, in particolare per la categoria under 23 e lo si vorrebbe far partire già dalla prossima stagione. L'idea sarebbe nata dall'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta.