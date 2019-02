Serie A: risultati del pomeriggio

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - La Juventus vince a Bologna grazie a una rete del nuovo entrato Dybala e allunga in classifica. Gli emiliani fanno la partita, ma sono i bianconeri a raccogliere punti. Non una novità. Il Chievo Verona viene fermato sullo 0-0 dal Genoa in casa, finisce in parità anche il derby emiliano fra Sassuolo e Spal, ma con un gol a testa: alla rete di Peluso replica il solito Petagna su calcio di rigore.