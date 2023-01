Serie A, Rocchi ha deciso: stop alle perdite di tempo

Fonte: tuttomercatoweb.com

C'è stato il primo raduno 2023 degli arbitri della Can A e B e il designatore Gianluca Rocchi si è prefissato l'obiettivo di sveltire il gioco. Come spiega La Gazzetta dello Sport, quello che non sarà più tollerato saranno proprio le perdite di tempo prima delle punizioni o dei rinvii che dilatano gare e recuperi. Prima o poi si arriverà al tempo effettivo, ma fino a quel giorno i direttori di gara dovranno mettersi nell'ordine di idee di far giocare a pallone il più possibile. Sotto osservazione anche l'Ofr. Inoltre potrebbero essere aggiunti di media uno o due minuti di recupero in più per gara. Rocchi ha specificato infine che i giocatori vanno salvaguardati e quindi ci sarà tolleranza zero per gli interventi violenti, mentre per assegnare calci di rigore servirà un contatto vero e proprio, non più uno lieve. Cambio anche per gli atteggiamenti di proteste: l'intemperanza e gli show dalle panchine non saranno più permessi.