Serie A, Roma e Atalanta non si fanno male: 1-1 all'Olimpico

Termina con un pareggio per 1-1 la sfida tra le due prossime avversarie del Milan (Atalanta in Coppa Italia e Roma in campionato). All'Olimpico è prima la Dea a passare in vantaggio grazie a Teun Koopmeiners. Il pareggio dei giallorossi arriva con un calcio di rigore trasformato da Dybala, nel finale espulso Josè Mourinho: non sarà in panchina domenica prossima contro il Milan.