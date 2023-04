Serie A, Roma-Milan 1-1: tutti i numeri del match dell'Olimpico

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Roma-Milan si è conclusa nella maniera più impronosticabile: un gol per parte dal 93' in poi con i rossoneri che hanno riacciuffato i giallorossi al 97'. Queste le statistiche del match, in cui spicca un tiro in porta per squadra e un gol a testa per squadra: uguale anche il dato dei tiri in generale, 11 per parte. Il possesso palla pende dalla parte del Milan: 64 contro 36. 5 angoli per il Milan contro 1 per la Roma.