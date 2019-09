Serie A: Roma-Sassuolo 4-2

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 SET - La Roma batte 4-2 il Sassuolo nel posticipo delle 18 della terza giornata di serie A, dilagando nel primo tempo ma tirando un po' troppo i remi in barca nel secondo, quando gli emiliani sono riusciti a ridurre il pesante passivo con una doppietta di Berardi, ora capocannoniere con cinque reti. In poco più di mezz'ora di gara, i giallorossi hanno messo in cassaforte la prima vittoria stagionale, con le reti di Cristante, Dzeko, Mkhitaryan, in gol all'esordio, e Kluivert. Inevitabile un certo rilassamento e, complice una difesa non ancora impeccabile, il Sassuolo ha avuto qualche spazio in più per tentare una impossibile rimonta, comunque inseguita fino alla fine.