Serie A, Sampdoria-Parma 3-0

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Obiettivo raggiunto per Claudio Ranieri e la sua Sampdoria. Con il 3-0 al Parma infatti conclude, come aveva pronosticato, il campionato a quota 52 punti nella sua ultima gara da tecnico blucerchiato, addio anticipato ieri. Chiude desolatamente ultimo il Parma invece che dopo tre anni torna in serie B e potrebbe salutare il tecnico D'Aversa, indicato tra i candidati a sostituire proprio l'allenatore romano. Ma la sfida del Ferraris è anche la gara numero 500 in serie A per Fabio Quagliarella che segna il suo gol numero 99 con la Sampdoria, titolare in attacco con Gabbiadini, in gol anch'egli. A segno anche Colley. (ANSA).