Serie A: sette squalificati

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Sono sette, tutti per un turno, gli squalificati in Serie A dopo le partite della 14/a giornata. Si tratta di Romulo del Genoa, Barella del Cagliari e Thiago Cionek della Spal, che erano stati espulsi nel corso dei rispettivi match. Squalificati anche, visto che erano in diffida e hanno preso un giallo, Bessa del Genoa, Calabresi del Bologna, Vitor Hugo della Fiorentina e Rossettini del Chievo. Quanto alle società, multa di 15 mila euro al Napoli per il lancio ieri a Bergamo, da parte di suoi sostenitori, "di diversi bengala e fumogeni nel settore occupato dalla tifoseria avversaria". Duemila euro di multa anche all'Atalanta, per lancio di tre fumogeni in campo da parte dei tifosi. Ammonito con diffida il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, espulso domenica sera in Roma-Inter per essere "uscito dall'area tecnica contestando platealmente una decisione arbitrale".