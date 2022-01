Serie A, si punta alla ripresa del campionato col 50% del pubblico

Alla ripresa del campionato, per il derby di Milano (e non solo) sarà garantita la presenza del 50% del pubblico (38 mila spettatori circa). Lo scrive la Gazzetta dello Sport ripartendo dalle parole di ieri dell'ad della Lega Luigi De Siervo. Anche se l'obiettivo dei club, si legge, resta quello di arrivare quanto prima al 100% della capienza. In tal senso servirà un nuovo decreto, quindi un procedimento non proprio immediato. Per avvicinarsi al riempimento completo degli impianti, comunque, sarà probabilmente necessario un passaggio intermedio ed in tal senso per il quotidiano alla ripresa delle coppe europee, quindi per il 16 febbraio in occasione di Inter-Liverpool, si potrebbe essere arrivati al 75% di pubblico ammesso.