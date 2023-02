Fonte: Opta

Come spesso è successo in stagione, il Milan ieri sera ha risolto la gara con un gol nel secondo tempo: al 62' Giroud ha imbrigliato Djidji e ha trovato il match point con un gran colpo di testa. Solamente il Napoli (28) ha segnato più gol del Milan nel secondo tempo in questa Serie A (23).