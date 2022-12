Serie A, solo sette partite ma 36 recuperi effettuati da Calabria in campionato

MilanNews.it

Come riporta il sito della Lega di Serie A, Davide Calabria, nonostante abbia giocato solo 7 partite in campionato in questa stagione a causa di un infortunio, ha comunque fatto registrare il sesto numero più alto di recuperi tra i giocatori del Milan in campioanto: 36. Il capitano è preceduto da Bennacer, Tomori, Theo, Kalulu e Tonali: tutti giocatori che sono stati molto più presenti.