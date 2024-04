Serie A, spese per agenti nel 2023: Inter prima con quasi 35 milioni, poi Juve, Fiorentina, Roma e Milan

Il profilo Instagram di Transfermarkt pubblica una speciale classifica della Serie A in base a quanto le singole squadre hanno speso per i procuratori nel 2023. In vetta a questa speciale graduatoria troviamo l'Inter con quasi 35 milioni di euro, seguita da Juventus (23 milioni) e Fiorentina (15,4 miloni). A pari merito ci sono poi Roma e Milan con 15,3 milioni.

Ecco la classifica completa: