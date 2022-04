Serie A, squalifica per Tudor del Verona nella 35esima giornata. Ci sarà contro il Milan

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Sono sei i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli incontri del 34/o turno, tutti per una giornata, stessa sanzione inflitta al tecnico del Verona, Igor Tudor, che era diffidato. Tra loro c'è Georgios Kyriakopoulos, del Sassuolo, unico espulso della giornata, tra l'altro al termine della partita con la Juventus, per "aver rivolto una critica provocatoria e irrispettosa al direttore di gara". Per il greco, anche una multa di cinquemila euro. Erano invece tutti diffidati gli altri giocatori sanzionati con lo stop per un turno: Bandinelli (Empoli), Erlic (Spezia), Perez (Udinese), Oliveria (Roma) e Rincon (Sampdoria). Il giudice ha poi inflitto l'ammenda di cinquemila euro alla Roma "per avere suoi sostenitori lanciato un bicchiere grande di carta semipieno nel settore sottostante occupato dalla tifoseria avversaria", di quattromila alla Salernitana "per avere suoi sostenitori lanciato sul terreno di giuoco coriandoli che costringevano l'arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa quattro minuti per permetterne la rimozione" e di duemila al Torino "per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti". (ANSA).