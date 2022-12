Serie A, stilata la top 30 gol della prima parte di stagione: primo un rossonero

MilanNews.it

La Lega Serie A, con un video sul proprio canale YouTube, ha stilato la classifica dei migliori 30 gol della prima parte di stagione. Il Milan è rappresentato da 3 reti. Al 17° posto troviamo Brahim Diaz con la rete in solitaria contro la Juventus valida per il 2-0 con cui i rossoneri hanno sconfitto la squadra di Allegri. All'11° posto non poteva mancare Olivier Giroud con la sforbiciata last minute che ha permesso al Milan di superare allo Spezia. Il primo posto è anche occupato da un rossonero: si tratta di Rafael Leao, con il suo splendido gol del 3-1 siglato nel derby di inizio settembre. Menzion d'onore per il giovane di proprietà del Milan Lorenzo Colombo che si è piazzato al quarto posto con la sua rete stupenda contro il Napoli, messa a segno con la maglia del Lecce.