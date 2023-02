MilanNews.it

Thiago Motta fa piangere Dejan Stankovic: il suo Bologna fa valere la maggiore caratura tecnica per un tempo e passa in vantaggio con la rete del grande ex, Roberto Soriano. La Sampdoria si rialza nella ripresa, con due rigori in 5', ma Sabiri ne trasforma solo uno e al 90' arriva la beffa firmata dal solito Orsolini.