MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria in rimonta per l'Atalanta, che ha superato 1-2 il Bologna in rimonta. I bergamaschi al Dall'Ara hanno subito lo svantaggio di Orsolini, pareggiando nella ripresa con Koopmeiners. Sempre nel secondo tempo, i nerazzurri hanno trovato la seconda rete con Hojlund.