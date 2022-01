Serie A, terza vittoria consecutiva del Milan contro la Roma: non accadeva dal 1996

Il Milan nelle ultime tre sfide giocate in campionato contro la Roma ha sempre ottenuto i tre punti. Un risultato ottimo per i rossoneri, che non riuscivano ad eguagliare questo record dal febbraio 1996, quando vinsero proprio la terza sfida consecutiva in Serie A battendo i giallorossi all'Olimpico per 3-1. Il Milan, inoltre, nelle ultime cinque partite giocate contro la Roma in campionato ha sempre segnato almeno due gol.