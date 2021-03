Serie A, Torino: Nkoulou ancora fermo per Coronavirus

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Il Torino ha ripreso gli allenamenti, e Davide Nicola ha diretto al Filadelfia la prima seduta della settimana. Dopo i giorni di pausa post-sconfitta di Genova contro la Sampdoria, i granata sono tornati al lavoro per cominciare la preparazione in vista del derby contro la Juventus del 3 aprile. Assenti gli otto giocatori chiamati dalle rispettive nazionali (Belotti, Mandragora, Sirigu, Gojak, Lukic, Rodriguez, Ujkani e Vojvoda) e non si è ancora rivisto Nkoulou, sempre positivo al Covid. (ANSA).