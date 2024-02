Serie A, tre punti preziosi per la Roma: la classifica aggiornata

La Roma di De Rossi spazza via il Frosinone di Di Francesco in trasferta, blindando il sesto posto in classifica. Di seguito la graduatoria aggiornata in attesa dell'ultima gara valida per il 25° turno di Serie A, il derby lombardo tra Monza e Milan.

La classifica aggiornata

Inter 63 punti (24 partite giocate)

Juventus 54 (25)

Milan 52 (24)

Atalanta 45 (24)

Bologna 45 (25)

Roma 41 (25)

Fiorentina 38 (25)

Lazio 37 (24)

Napoli 36 (24)

Torino 36 (24)

Monza 30 (24)

Genoa 30 (25)

Lecce 24 (25)

Udinese 23 (25)

Frosinone 23 (25)

Empoli 22 (25)

Sassuolo 20 (24)

Hellas Verona 20 (25)

Cagliari 19 (25)

Salernitana 13 (25)