Serie A, Udinese-Torino 0-2: i granata tornano alla vittoria con Zapata e Vlasic

Uno 0-2 che non lascia spazio a repliche quello con il quale il Torino ha avuto la meglio sull'Udinese nella gara del Bluenergy Stadium. Il gol di Duvan Zapata nel primo tempo, poi il raddoppio di Nikola Vlasic nella ripresa, per una partita totalmente a senso unico, che la squadra di Ivan Juric, oggi in tribuna per squalifica, ha condotto dal primo all'ultimo minuto. Soltanto un grande Okoye ha impedito ai granata di arrotondare il punteggio, ma alla fine quello che conta è che il Toro ha messo altri tre punti in classifica, scavalcando momentaneamente la Lazio al decimo posto in classifica.

Fin dalle prime battute la sensazione è stata quella di un Torino nettamente più quadrato rispetto all'Udinese, con il centravanti colombiano che ha sbloccato il risultato all'11': cross dalla destra di Vojvoda e colpo di testa dell'attaccante che pur andando indietro è riuscito a indirizzare bene alle spalle del portiere bianconero. Lo stesso estremo difensore, con due interventi decisivi, ha permesso ai suoi di andare al riposo con un solo gol di svantaggio, ma nelle ripresa le cose non sono cambiate.

Al 53' infatti è arrivato il gol di Nikola Vlasic, con il Torino pronto a rubare palla a Pereyra, con Gineitis, prima che lo stesso Zapata servisse il numero 16, che dopo aver disorientato Giannetti ha battuto Okoye. Nessuna reazione da parte dei friulani e il portiere ha poi negato il 3-0 al colombiano, togliendo dalla porta un altro colpo di testa.