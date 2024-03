Serie A, un gol di Daniel Maldini fa vincere il Monza contro il Genoa. Il Milan nel mentre guarda con attenzione

Bellissima e divertente partita quella andata in scena questa sera al Marassi di Genoa per il posticipo del sabato ser tra Genoa e Monza, con i ragazzi di Raffaele Palladino che hanno vinto 3-2 grazie soprattutto alla rete di Daniel Maldini, in prestito dal Milan, al termine di un secondo tempo ricco di colpi di scena. Nella prima frazione di gioco, due squilli dei biancorossi con Pessina e Dany Mota (gran gol in semirovesciata) hanno indirizzato fin da subito la gara. Nella ripresa, ecco la reazione d'orgoglio e di cuore del Genoa con Gudmunsson e Vitinha, bravi a riportare il risultato sul 2-2.

Nel finale di gara però, Palladino sceglie di giocarsi la carta Daniel Maldini, in gol anche contro la Salernitana da subentrato. Per il giocatore classe 2001 ancora di proprietà del Milan sono bastati pochi minuti per insaccare in gol il definitivo 3-2 del Monza, siglando così la sua seconda rete in campionato con la maglia biancorossa.