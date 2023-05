Serie A, una Juventus allegriana batte l'Atalanta: è 0-2 al Gewiss Stadium

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus vince a Bergamo nella maniera più allegriana di sempre, cioè soffrendo in difesa, trovando il gol grazie a un errore avversario (ma anche alla bravura di Iling Jr) e poi capitalizzando al massimo il risultato, raddoppiando sul fischio finale con Vlahovic. Il bello del calcio è che non ci siano i punti come in quasi tutti gli altri sport, ma che di fatto conti solamente quante volte la palla oltrepassa la linea. Due pali colpiti, molte conclusioni verso la porta, supremazia territoriale dell'Atalanta, non contano nulla rispetto alle due reti di Iling e Vlahovic, appunto.